日本海事協會（ClassNK）子公司船舶數據中心（ShipDC）與川崎汽船株式會社“K” LINE雙方已達成協議，川崎汽船經營之船隊中，所有配備「川崎整合式海事解決方案」（K-IMS）的船隻，今後將共享航行數據到ShipDC開發的船舶互聯網開放平台（IoS-OP）。

該協會表示，川崎汽船先前就有將部份配有K-IMS船舶的航行數據共享到IoS-OP平台，而新的協議將共享範圍廣大到其船隊中所有配備K-IMS的船舶，總計約140艘船。

雖然現今的資訊與通訊技術已能大量收集現成船的各種數據，但數據收集與分析適用的方法仍大多是分開進行。為了向海事產業推廣活用大數據，ShipDC正如火如荼地進行船舶相關數據的通用平台作業。

此次達成的協議將大幅增加IoS-OP平台所傳送的數據量，並可望能活用數據來提升船舶安全性、經濟目標、環保貢獻，促進航運業界的創新以強化國際競爭力和提升企業價值。

藉著此次擴展數據共享的機會，川崎汽船決定將其IoS-OP會員資格升級至最高的白金等級，以擴大其參與範圍。

ShipDC與川崎汽船的目標是促使海事產業能以IoS-OP為核心，加速數據的收集、流通與活用，並期望能藉此更加提升船舶安全、環境貢獻與經濟理性。

(工商 )