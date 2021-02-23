料產量回升緩，周一歐美原油期貨漲逾3.6%；由於上周德州遭遇嚴寒風暴侵襲，造成美國多家煉油廠，每日關閉至少200至400萬桶原油產能，加上寒冷天氣恐已經使得設施損壞，外界普遍認為停產時間可能將比預期來得更長，終場油價收漲。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，將於3月初進行產量會議討論。消息人士指出，考量到新冠疫情仍存在不確定性，儘管OPEC與OPEC+可能在4月之後放寬原油供應限制，但可能僅是小幅調整；其中美國原油漲幅3.8%，倫敦原油漲幅3.7%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲2.25美元，報每桶61.49美元；3月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.86美元；3月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.84美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲2.33美元，報每桶65.24美元。(商品行情網)

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