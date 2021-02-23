近期有不少蘋果（Apple）相關新品持續成為爆料焦點，網路上也傳出蘋果有機會在3月16日舉辦春季發表會的傳聞，令不少果粉略感期待。不過稍早之前，知名財經外媒記者透過Twitter指出，3月16日的（發表會）日期並不準確。基於他過往的爆料準確度，是更為可信的說法。

《MacRumors》編輯Joe Rossignol 先前在Twitter評論了先前傳出的3月16日發表會傳聞，他認為發表會日期的推測只是基於兩個不可信的Twitter帳號，且只是基於過往蘋果發表會時間點的推測。財經外媒記者Mark Gurman （@markgurman）回應了他的說法，並指出3月16日的發表會日期並不準確；此後他又在回應網友提問時表示「發表會並不是在3月16日。」從Mark Gurman的說法來推敲，蘋果今年度似乎仍有機會舉辦春季發表會，只是時間點不是目前流出的版本。

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

Launch isn’t on the 16th — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

綜合先前傳聞，蘋果有可能在今年春季發表的新品還不少，包含新款iPad mini、新款iMac、AirPods 3以及第二代AirPods Pro，還有藍牙追蹤器AirTags等等。

相比9月份慣例發表iPhone的秋季發表會，蘋果舉辦春季發表會的時間並沒有很固定。回溯過往幾年，蘋果曾經在2019年3月25日、2018年3月17日、2016年3月21日、2015年3月9日舉辦春季發表會，2017年以及2020年並沒有舉行春季特別活動。

(科技)