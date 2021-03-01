姜依倫（左起）、許傑輝、籃籃、董至成開心同框。（民視提供）

鍾欣凌、許傑輝在電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的熟年CP演出讓人印象深刻，介紹來賓時，她看到許傑輝身邊站別的女人，吃醋不已直呼：「我的阿娜答竟然帶別的女人來上節目，而且還比他高，真是氣死我了。」看出兩人好交情。提到牙齒健康問題，許傑輝表示有牙周病很尷尬，尤其是表演工作者，如果拍刷牙劇情，別的藝人吐出來是一口白泡泡，但他吐出來就會是一攤血，嚇壞眾人。

許傑輝還說，如果是拍吃蘋果的戲，一口咬下，本來得呈現很好吃的感覺，但他一口咬下蘋果卻沾滿血，真的讓人相當尷尬，他直言：「比肩膀上都是頭皮屑還尷尬。 」而籃籃則提到有考慮要不要做牙齒美白，結果許傑輝勸籃籃打消念頭，因為有一陣子台灣很流行牙齒美白，到夜店昏暗燈光只要一笑，現場就會呈現銀色光海，相當可怕。

董至成則認為黃皮膚的人牙齒都特別白，調皮的鍾欣凌笑回：「不許你這樣說潘老師，他一直後悔做得太白了。」笑歪眾人。 牙齒保健相當重要，不然會影響全身的健康問題，但是植牙又非常貴，大多數人會選擇裝假牙，假牙清潔非常重要，一定要落實。

(中時 )