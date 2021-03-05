劉黛瑩曾入圍金鐘獎，出道至今還沒拍過吻戲。（藝和創藝提供）

「植劇場」女星劉黛瑩曾以《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘獎最佳新演員，隨著今年《植劇場2》將陸續啟動，演員一同經歷課程訓練、演出，私下也常約出遊，日前她和許光漢、顏毓麟、江宜蓉、江常輝、陳婉婷、林意箴等一起征服「新山夢湖」巔坡山路，意外發現自己體力好，也被讚身輕如燕，攻頂時他也自帶噴槍燒烤烏魚子，熱情分享給陌生山友。

劉黛瑩是政大政治系、輔修外交學系的高材生，也念傳播相關研究所，原想當新聞記者，沒想到最後跑去編劇徐譽庭的工作室當企劃，在戲劇薰陶下，日漸產生表演的興趣，進而獲選成為植劇場培訓的新演員。在第一季因《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘，她當時被導演王明台搞的「人不像人，鬼不像鬼」，好幾次想大喊「不拍了」，但她不願認輸，歷經5年成長，除了感謝導演激勵，也為自己感到驕傲，讚當時的自己「妳很棒」。

《植劇場2》今年將陸續啟動，劉黛瑩再回到教室進行的表演課程學習外，她也發現自己有了不同面向，「我也不是當初那麼稚嫩正經的自己，很喜歡跟上課老師開玩笑，比較想要在事情中找到樂趣」，捨棄了過去的拘謹，她想在表演上多些玩心。私下的劉黛瑩也為了能為更多角色可能做準備，她還開始到大學旁聽台語課學台語的聲調韻母韻尾等基本觀念。

而在《植劇場2》還未開拍前，劉黛瑩也喊話若有機會參與，能在「靈異驚悚」中演「鬼」，是當演員初始就想要的角色。但因為過去常常都演很慘命運多舛的可憐女人，也會想做形象的突破「可愛的類型、三八誇張的角色或戀愛中的女人」，尤其出道至今還沒拍過吻戲，希望能在螢光幕「獻上初吻」。

劉黛瑩喊話想演戀愛中的女人。（藝和創藝提供）

劉黛瑩與植劇場夥伴相約爬山，被讚「身輕如燕」。（藝和創藝提供）

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