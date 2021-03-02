李國修紀念作品《京戲啟示錄》2021年創拓版2日舉行記者會，該劇為李國修大師塵封10年作品，這次由李小平導演執導，李國修遺孀王月及弟子群郭子乾、樊光耀、范瑞君、顏嘉樂等演出，劇中重要角色「李修國」由屈中恆接棒演出。身兼藝術總監的王月將演出「二大媽」一角，也是她暌違15年來首度以主演現身，她開玩笑稱扛票房壓力大，期許開賣像江蕙、費玉清演唱會一樣秒殺，誇口「如果開賣秒殺我就脫光！」

王月近期瘦掉4、5公斤，頂著回春般的好氣色宣傳舞台劇，開心表示很高興能「下海」演出，而「二大媽」一角過去楊麗音、王娟、楊嘉千都演過，她直言「我很想演，但我真不會演，所有養分都被楊麗音拿走」，尤其一齣戲第一版大家最喜歡演，因為就是量身打造。而她和楊麗音兩人是好閨蜜，楊麗音也是屏風當家花旦，王月笑說「我沒讓長得更美的進來，我最信任她」。

扛重責大任演「李修國」的屈中恆，沒看過現場演出，僅透過影像回朔，「光看碟，就很震撼」。他透露2016年就獲邀演出，但遲遲未答應，「當時我有兩個戲，不想尬戲，想把時間空出來好好演」，到2021年版才答應演出。王月感謝當時是樊光耀推薦屈中恆，尤其看過多部屈中恆參演的舞台劇，誇讚他演技好「他很認真，在台上創造角色」，也符合角色需求會說山東話。

屏風表演班歷年製作多部經典好戲，王月回憶，當年和國修老師一起到高雄演出《莎姆雷特》，有位30多歲女戲迷告訴他們，「我從14歲開始看屏風，我活著就是為了看屏風」，讓他兩人感動地哭了，「我覺得觀眾的立即反應，跟受到的感動，是超過我們想像的」。能再現《京戲》，王月形容是「戲中戲中戲中戲」，層層套戲讓觀眾看得目瞪口呆，甚至有網友形容「劇場版全面啟動」，結構複雜卻又清晰。《京戲啟示錄》10月14日至17日於國家戲劇院首演，11月6台南文化中心、12月11日高雄衛武營國家藝術中心巡迴演出，3月8日寬宏售票正式開賣。

《京戲啟示錄》2021年創拓版2日舉行記者會。（吳松翰攝）

樊光耀（左起）、王月、屈中恆、郭子乾、導演李小平2日出席記者會。（吳松翰攝）

談到已故丈夫李國修，王月忍不住掉淚。（吳松翰攝）

屈中恆在《京戲啟示錄》2021年創拓版飾演「李修國」。（吳松翰攝）

李國修弟子郭子乾將演出《京戲啟示錄》2021年創拓版。（吳松翰攝）

顏嘉樂為李國修大師經典作《京戲啟示錄》2021年創拓版，暌違6年重返舞台劇舞台。（吳松翰攝）

范瑞君2日出席《京戲啟示錄》2021年創拓版記者會。（吳松翰攝）

樊光耀2日出席《京戲啟示錄》2021年創拓版記者會。（吳松翰攝）

《京戲啟示錄》2021年創拓版導演李小平。（吳松翰攝）

(中時 )