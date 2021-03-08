前桃園市議員王浩宇昨(7)日晚於臉書張貼一段影片，影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭電廠為保護藻礁編列的7000多萬預算，不過該影片僅42秒，並未完整呈現整場會議，潘忠政今(8)日召開臨時記者會表示，王浩宇影射他是個貪財的人，是對他人格的潑糞，要求王浩宇應提供將完整影片讓人檢視，看到底是誰在這件事情上說謊。

王浩宇臉書PO出的會議逐字稿指出，大潭電廠編列7000多萬的預算來保護大潭段河岸保護工程，決標金額是6810萬，7000多萬是因為加上設計工作。

影片中參與地方說明會的民眾認為這筆預算是民脂民膏，想了解預算的明確用途，大潭電廠副廠長於是請潘忠政說明，他表示，這可能和今天的沒關係，之後他在影片中的發言就被截斷，因此王浩宇質疑潘忠政有經手這筆預算，然而影片一出也引來大批網友瘋狂洗版批評。

潘忠政表示，王浩宇近日對他的人格攻擊不曾停過，透過影片和不實留言刻意讓閱聽眾以為自己是個貪財的人，潘忠政說，影片中討論的是觀新藻礁野生動物保護區，因為海堤受到海浪長期沖打破損，因此地方提議將海堤修復並改為單車步道，受邀該會議是請他提供友善環境的工程建議，例如保護兇狠圓軸蟹的生態廊道。

潘忠政說，自己在會議中只是提供環團角度的建議，該案子與自己完全沒有關係，也沒有經手一分一毫的的利益。「我真的是個貪得無厭的人嗎？從事環保運動幾十年來，我是一個環保流氓並非要從裡面獲得利益不可？

潘忠政表示，該影片只有40多秒，也不知道這影片來源是哪，王浩宇應該要提供完整的影片，只要攤在陽光下，就知道哪一方在這件事上說謊。

(中時 )