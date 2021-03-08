國家文藝獎得主魏海敏的演戲生涯超過50年，她傳承京劇大師梅葆玖典雅的梅派表演藝術，同時也挑戰自我，搬演莎翁筆下的馬克白夫人、忽男忽女的歐蘭朵、為愛弒子的米蒂亞，但她最渴望找到自己是誰，近期她將挑戰演出獨角戲《千年舞台，我卻沒怎麼活過》，演出自己的人生故事，她表示，「這是我第一次飾演魏海敏。」

魏海敏現年64歲，她11歲時在父親的安排之下，進入海光劇校就讀，自此開始戲曲人生，她表示演藝生涯實在是太長了，「我演過的角色也很多，要我在舞台上呈現自己，反而是一件可怕的事情。」

導演王景生表示，他聽完魏海敏的人生故事之後，試圖把魏海敏從藝術的層面拉出來，「我們更想知道的是她的人生故事，並從中一同觀看台灣的歷史發展。」

為此，戲裡面也呈現了影像藝術家陳界仁所拍攝的影片，共有三段錄像內容，包括國共內戰，國軍與京劇歷史糾葛，與魏海敏台前幕後的生命經歷，陳界仁表示：「愈封閉，就愈開闊。她的一生就是後台到前台。希望通過一個劇種，與一個人的命運，折射出多種面貌。」

陳界仁表示，自50年代到80年代，京劇的紀錄片是少的，「我們無法再現那樣的情境，只能從魏海敏現在的氣味、談話，或者從她作為一個劇場人的狀態，如從小受京劇訓練、勞軍，一直走到當代表演，從這個氣味出發，重新創造影像，去接近一個劇場人的生命史。」值得一提的是，整部作品裡還有攝影家張照堂平面影像作品。演出將於4月9日、10日在台北國家戲劇院登場。

(中時 )