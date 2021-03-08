今天是三八國際婦女節，yes123求職網公布最新「職場女力與工作性別平權調查」，結果顯示，對於台灣職場環境，有五成九（58.6％）的女性覺得「職場性別歧視」嚴重；以目前的工作環境來看，覺得「性別不平等」的女性也有53.6％；另外還有64.3％的比例曾經遭遇「求職（應徵）歧視」。

針對曾遭遇到的求職歧視，調查顯示，在可複選狀況下，主要狀況依序為「被追問婚育計畫」（44.8％）、「被挑剔長相外型、身高體重」（34.6％）、「被追問感情狀況」（30.6％），以及「被要求上班時的打扮或穿著」（26.4％）、「被追問是否請過生理假」（24.5％）。且即使錄取之後，仍然有67.4％的女性透露，曾經遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況。

此外，yes123調查也發現，高達八成五（84.8％）的女性上班族自認目前「職場壓力大」，在可複選狀況下，壓力來源依序是：「工作表現沒有反應在加薪上」（40.8％）、「上司情緒化，難溝通又不尊重下屬」（33.6％）、「職場成就感低落」（32.4％），以及「工作量太大」（30.2％）、「工時太長」（29％）。

另外，還有六成七（67.2％）的女性自認目前的「家庭生活壓力大」，在可複選之下，壓力來源依序有：「下班、休假時，仍要忙家事」（39.7％）、「應付基本開銷，經常入不敷出」（32.1％）、「買不起房子，租金負擔大」（30.1％），以及「孝親費沉重」（28.6％）、「與家人、親戚同住，自認沒有私人空間」（25.3％）。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著高等教育普及化，女性勞工朋友的學歷不是問題，缺的只是發揮長才的機會，同時得到對等薪酬，以及發展事業之餘也能夠兼顧家庭或感情生活。

不過，楊宗斌指出，台灣女性「勞動參與率」自2012年首度突破五成（50.19％）後，去年（2020年）僅增加到51.41％，出現停滯狀態；同時所謂的「男女同酬日」，前進步伐緩慢，代表女性工作條件，仍有改善空間。以現況來看，女性結婚或生養育小孩後，想重返職場、二度就業，可能被迫換職位、換公司與換行業，結果導致薪資下降。

楊宗斌認為，想建立更為友善女性的職場環境，企業主管、老闆指派公務時，要先打破性別刻板印象，例如外派、出差洽商、簽約場合，刻意避開女性同仁，應該給予同等競爭加薪、升遷機會。女性上班族也能適時展現企圖心，突顯自我工作態度與能力優勢，有時與男性同仁具互補作用，有時發揮「一加一大於二」的職場綜效。

楊宗斌並建議，政府除了法規保障以外，還要提供更實際的生養育補貼政策、銀髮照護福利，或是照顧假「有薪化」、育嬰假「全薪化」，甚至有購屋安家的協助。一方面鼓勵女性勞工，能在生養育小孩一段時間後重返職場；一方面讓女性勞工無後顧之憂，提高生育率，長遠來看，也解決少子化問題，未來的勞動力跟著提升。

上述調查時間從2021年2月17日到3月3日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上、目前有工作的「女性」求職會員，共計回收有效問卷共1,195份。

(工商 )