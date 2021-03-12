美國紐約州長古莫遭6名女性指控性騷擾或做出不當行為，紐約州眾議會議長席斯堤今天表示，已授權司法委員會對此展開「彈劾調查」。紐約市長白思豪則稱古莫不應該再當州長。

路透社報導，席斯堤（Carl Heastie）表示，紐約州眾議會司法委員會將獲授權訪問證人、傳喚文件及評估證據。席斯堤在聲明中說：「與州長有關的指控內容很嚴重。」

席斯堤表示，與掌控眾議會的民主黨同志會談後，決定展開調查。與此同時，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）早已宣布會領導另一項調查。

法新社提到，席斯堤授權調查是最終彈劾成立的第一步。紐約州議會要彈劾成功，需要獲得眾議會簡單多數及參議會2/3多數通過，上次發生此事是在1913年。

63歲的古莫（Andrew Cuomo）否認所有指控，指控他性騷擾的女性大多是前助理。紐約州首府阿爾巴尼（Albany）「時代聯合報」（Times Union）9日報導，提出最新指控的女性是一名姓名未曝光的助理，她宣稱古莫去年以公事為由把她叫到官邸後伸出鹹豬手。

時代聯合報昨天報導，古莫否認對她毛手毛腳，還說「我從來沒有做過那樣的事」，並說報導描述的細節「令人揪心」。

古莫上週在記者會上曾表示，若他的言行曾被「誤解為討厭的調情」，他「真的很抱歉」，但他否認曾不當碰觸或向任何人求歡。

古莫性騷醜聞在紐約政壇掀起波瀾，連古莫的民主黨同志都呼籲他下台，包括紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。白思豪今天表示，古莫「不能再當州長」。

古莫先前表示他不會辭職，並懇請民眾等到調查結果出爐再下判斷。

古莫的長期政治對手白思豪今天說，最新的指控內容令人不安。白思豪告訴媒體：「具體指控州長把手下職員叫到私人地方然後性攻擊的說法，完全令人無法接受。對我來說這令人作嘔，而他不能再當州長。」

(中央社)