世界衛生組織發言人表示，世衛疫苗安全小組預定19日公布針對阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）接種的調查結果。
世界衛生組織（WHO）全球疫苗安全諮詢委員會16日檢視AZ疫苗注射的資料，並檢討施打疫苗民眾出現罕見血栓異常現象報告。
歐洲藥物監管單位、歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）預計今天稍晚說明調查結果，目前正檢視份數不多的報告，內容有關民眾施打AZ疫苗後出現出血、血栓與低血小板計數症狀。
另一方面，根據牛津大學檢驗天然產生與疫苗誘發的抗體，對於不同COVID-19變種病毒株影響的研究，現有疫苗也許可防範巴西變種病毒株。
這項研究指出：「這些資料顯示，天然產生與疫苗誘發的抗體仍可中和濃度較低的變種病毒株，重要的是，巴西變種病毒P1對於這些抗體的抵抗力，可能沒有原先擔心的那麼強。」
(中央社)
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