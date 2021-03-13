變性網紅罔腰假懷孕風波引發社會關注，她今凌晨終於承認自己沒有懷孕，並跟所有人道歉；高市衛生局表示，調查罔腰事件中，的確看到社會廣泛討論關注，甚至有部分人是不安的，除已依違反《社會秩序維護法》散佈謠言之虞函送，有關其相關自白與事證，衛生局會一併移送司法機關審酌。

罔腰凌晨2點在粉專發文，因得知家人有喜事，試想如果能發生在自己身上會是什麼樣子，所以和男友拍了摸肚皮的照片體驗自己當媽媽的感覺，最直接的分享生活一直是我的個性，但被報導後一發不可收拾，甚至被有心人製作做假圖，故意挑釁對話，指他是在嘲笑不孕的女性，但並非他的本意。

對於被這件事誤導的網友或被任何醫學行為誤導的朋友，他跟所有人表達最深的歉意，「對不起，我會更謹慎的做每一件事，我會更深的反省在網路上的發文」。

罔腰終於道歉，網友紛留言表示，「反正重點是搶到曝光度，這點妳成功了」、「妳如果第一時間認錯道歉，就不用為了圓謊而扯更多的謊」、「一開始就快點澄清認錯不就好了，跟你男友兩個在那煞有其事的嘴硬」。

(中時 )