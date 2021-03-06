許書豪6日與未婚妻Amy盛大舉辦婚禮，2人愛情長跑13年，在去年6月登記結婚，原本赴沖繩辦海島婚禮，但受到疫情影響，婚禮順延至今，他們一開場，化身為王子、公主，他獻唱求婚歌〈如果你能相信〉，重現前年在帆船上求婚場景，他甜喊：「嫁給我好嗎？」親友感動落淚，老婆卻開心大笑，忍住不哭：「難得辦婚禮，不能哭花醜醜的。」

夫妻對唱新歌〈Love,Yolo〉，這也是Amy首次在許書豪的作品獻聲，特地選在婚禮上首次獻唱，他們對唱完，原本來個愛的親親，卻因為Amy婚紗裙太澎，2人完全碰不到嘴，臨時取消甜蜜接吻橋段，許書豪笑說：「真的是最遠的距離。」被問到做人進度？許書豪表示目前先以工作打拼為重，其他的事都順其自然，Amy則嬌羞：「人家還想再甜蜜一下，想再過兩人世界的生活。」

在現場，雙方家長開心送上祝福，許書豪的父親用心把許書豪的18首歌串成賀詞在台上朗誦，父親唱起〈愛的真諦〉獻給新人，女方父親同樣愉快唱歌送祝福，氣氛熱鬧。他們在飯店席開40桌，約400人到場祝賀，演藝圈好友到場恭喜，包括韋禮安、吳卓源、陳大天、陳威全、脆樂團、蔡佩軒等。

許書豪（盛大舉辦婚禮，開心與老婆大方放閃。（玩轉音樂提供）

(中時 )