西漢的第十位皇帝劉詢，一生曲折離奇，剛出生就被關進大牢中，所幸有善心的獄卒照顧，才救回他的性命，最後甚至還輔助他登上一國之主的大位，創造出西漢武力最強盛、經濟最繁榮的大好時期。

漢武帝劉徹晚年變得迷信多疑，在征和二年爆發「巫蠱之禍」，太子劉據受到宦官、大臣的誣陷，而被漢武帝所疑，劉據害怕惹禍上身，發兵誅殺主導一切的江充，然而江充的黨羽竟向皇帝秉報太子要起兵造反，最終劉據兵敗逃亡，他的家人幾乎全部被殺，只留下了才剛出生數月的孫子劉病已（後改名劉詢）。

雖然劉病已逃過這場死劫，卻也被丟進大牢中自生自滅，這時他碰見了人生中的貴人，丙吉當時在獄中擔任廷尉監，他深知太子劉據的無辜，因此對於劉病已十分照顧，還故意推延案件審理時間，希望能夠保全孩子的性命，更命獄中2名女囚作為他的乳母，撫養劉病已長大。

後元二年漢武帝病重，聽聞長安獄中有天子氣，便派使者前去處死所有犯人，不過丙吉堅持不讓使者進入獄中，第二天使者回宮報告，武帝相當感慨，認為大概這就是天意，於是撤銷了命令並大赦，當時年僅4歲的劉病已順利出獄，被丙吉送往祖母娘家生活，不久後還恢復了宗室身分，受到良好的照顧和教育。

在劉病已成長的過程中，漢武帝駕崩由漢昭帝即位，但昭帝並無子嗣，過世後大司馬霍光在丙吉的推薦下，選擇劉病已成為下一任皇帝，是為漢宣帝，但霍光當時仍掌握朝中大權，直到霍光病逝、宣帝親政後，他才下令清除霍家勢力，並持續推行與民休息政策，在任內整飭吏治、平定匈奴和羌亂，宣帝統治期間被認為是西漢武力最強盛、經濟最繁榮的時候。

而丙吉在宣帝在位期間，一直都沒有主動提及自己的恩情，等到霍光病逝後，宣帝才得知丙吉當年的救命之恩，大受感動，將他封為博陽侯，並列入「麒麟閣十一功臣」中。