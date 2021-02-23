受惠於雙品牌展店策略奏效，寶雅(5904)109年獲利創下歷年新高，繼亞系外資之後，美系外資看好寶雅前景，給予「買進」評等，目標價765元。

寶雅因台灣疫情控制得宜，且公司持續進行寶雅及寶家雙品牌通路展店，業績無畏疫情穩定成長，109年合併營業收入為175.38億元，年成長11.09%，創下歷年新高，營業毛利為75.72億元，年成長10.96%，合併毛利率為43.18%，年減0.09個百分點，營業淨利為26.5億元，年成長9.1%，營業淨利率為15.11%，年減0.28個百分點，稅後盈餘為21.07億元，年成長11.88%，創下歷年新高，每股盈餘為21.6元；公司董事會決議每股配發股利19元，包括：18.7元的現金股息及0.3元股票股利，亦是歷年新高。

截至今年2月，寶雅店數達263家，寶家達23家，寶雅今年持續進行寶雅與寶家雙品牌通路展店，其中寶家展店速度將加快，計畫今年寶家店數將增加30到35家。

美系外資報告指出，重申寶雅同店銷售(SSSG)與2020年低基期相較保守將有2%到3%增長，公司預計寶雅/寶家(Poya Home)將於2021年分別開設25家及30家門市，資本支出約新台幣11億元，主要用於店鋪擴張和物流系統改善；我們認為寶家2021年的SKU(最小存貨單位)將從2020年3月拉升至達到4萬，顯示產品細分成功，而門市拓展意謂著市佔率將增加，2021年增加25家寶雅門市約當增加門市10%，即使在新冠肺炎疫情流行期間，寶雅仍積極進行展店，我們相信可能是公司將目光投向潛在市佔率增加，我們認為寶雅將持續積極展店，且公司朝向數位轉型，包括行動支付等，給予寶雅「買進」評等，目標價765元。

(時報資訊)