京城銀(2809)今（23）日召開法說會，對於2020年獲利改寫次高、但現金股利配發僅小增20％至1.8元，董事長戴誠志表示，主要考量一致性及穩定性2大重要指標，希望未來5～10年均能維持此水準，以較保守的決策，確保做出的承諾能夠持續兌現。

京城銀2020年合併淨收益89.06億元、年增4.87％，其中利息淨收益52.45億元、年增達10.32％，手續費淨收益19.09億元、年增3.73％，其他收益17.51億元、年減7.66％。稅後淨利創54.9億元次高、年增達61.51％，每股盈餘（EPS）4.9元則創歷史新高。

京城銀表示，利息淨收益增加主要受惠放款規模成長、美元資金成本下滑帶動淨利差擴大、以及海外債券利息收入增加。其他收益減少主要為因應IFRS 9規定，每季底須對金融資產提列預期信用損失。由於備抵呆帳提存數大減71.96％，帶動稅後獲利顯著回升達61.51％。

京城銀去年底放款餘額1880億元、年增達18.99％，存款餘額2270億元、年增達18.23％，存放比微升至82.8％，淨利差（NIM）提升至1.91％，存放利差降至1.89％。資產報酬率（ROA）自1.38％提升至2.06％，股東權益報酬率（ROE）自10.26％提升至14.31％。

京城銀截至去年底國內債投資金額403.99億元、年增9.08％，平均收益率自1.03％降至0.98％，平均存續期間自6.41年降至5.77年。海外債投資金額12.27億美元、年增1.66％，平均收益率自5.71％降至5.18％，平均存續期間自6.56年增至7.76年，

對於去年每股盈餘創4.9元新高、但現金股利擬發放1.8元、僅增加2成。京城銀對此表示，現金股利增加幅度主要基於2大考量，一是符合長期股利政策目標，每股現金股利維持穩定或成長，二是必須維持良好的資本健全度。

戴誠志指出，今年現金股利決定先加發20％，內部已做了許多模型演算考量，主要考量目前ROE至少在雙位數「還過得去」，且每個股東對發放股利意見亦不同，希望以保守一點的決策，確保做了任何承諾都能繼續做下去，未來5～10年仍能維持一致性及穩定性。

戴誠志表示，京城銀過去10年大致維持每年發放現金股利1.5元水準，僅一年配發0.5元、但透過買回較多庫藏股，確保維持穩健的股東權益報酬。雖對未來是否擴大發放至2元、2.5元不做任何預測，但希望未來5～10年都能夠維持此基準、並追求穩健增加。

(時報資訊)