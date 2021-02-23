半導體顯示技術公司京東方（BOE）傳將成為iPhone 13 OLED面板的主要供應商之一。

據國外媒體報導，京東方正在與觸摸面板製造商General Interface Solution（簡稱GIS）合作，為下一代iPhone開發OLED面板。

據悉，京東方一直試圖進入蘋果供應鏈。然而，該公司兩次嘗試都失敗了。2020年早些時候，甚至在iPhone 12系列問世之前，就有傳言稱京東方正在與蘋果談判，希望成為iPhone 12系列的第三家OLED螢幕供應商。

但是，由於京東方在品質控制方面存在一些問題，未能通過測試，因此蘋果只留下三星顯示器（Samsung Display）和樂金顯示（LG Display）兩家公司。

外媒稱，京東方的OLED技術現在「更接近韓國主要製造商的技術」，且該公司目前已經完成了認證測試，正在為iPhone 12提供部分OLED面板。

據報導，蘋果公司正在為iPhone 13開發技術更複雜的螢幕。儘管新螢幕很複雜，但據說京東方已經贏得了一些新產品線的訂單。

京東方創立於1993年4月，是一家為資訊交互和人類健康提供智慧埠產品和專業服務的物聯網公司。據悉，該公司也是特斯拉Model 3的中控屏模組原材料供應商。

同時，該公司已為蘋果的iPad和MacBooks生產液晶顯示器（LCD），但現在該公司將目光牢牢鎖定在不斷擴大的OLED面板市場上。

(工商 )