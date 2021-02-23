國際美元走弱，且台股23日開低震盪收紅，使得新台幣升勢不變，盤中一舉衝破27.9元至27.884元，再創逾23年半新高，尾盤央行進場調節後雖守住28.3元價位，但終場收在28.302元1美元，仍創逾23年半新高，升值3.4分，台北外匯經紀公司成交量11.58億美元。

外匯交易員指出，台股開盤先是回檔整理，但隨即重拾攻勢，結果指數逆轉收紅又創新高的16,443點，外資也仍偏匯入，且轉賣為買超新台幣42億元，及出口商仍進場拋匯，年初以來央行盤中27.9元防線也告失守，但尾盤仍進場擴大作價幅度，收盤價暫保住28.3元價位。

外匯交易員認為，全球寬鬆環境不變，疫苗加速接種，經濟前景偏樂觀，主要股市多頭續航下，台股目前並沒有反轉重跌的理由，因此預料外資匯入方向不變。加上時序進入月底，出口商拋匯作帳需求出籠，二股力道推高新台幣，央行也只好上修防線，「但應是一點點地慢慢放」，不排除接下來也會微調尾盤28.3元的目標匯價。

(工商 )