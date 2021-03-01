中國人民銀行1日公告，為滿足金融機構臨時性流動性需求，2月對金融機構展開常備借貸便利（SLF）操作共人民幣（下同）34億元，與1月相比驟降逾九成。2月底SLF餘額為零，顯示跨月無壓力。人行表示，SLF發揮利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行。

路透報導，1月人行展開376.7億元SLF操作，創下2019年12月以來逾一年新高，因1月最後一周資金緊繃激發需求。2019年12月SLF操作規模為1,060.2億元。

人行公告顯示，2月隔夜、七天和一個月期SLF利率仍分別持穩在3.05％、3.2％和3.55％。此外2月國開行、進出口銀行和農發行淨歸還抵押補充貸款（PSL）246億元，月底抵押補充貸款餘額降至3.21兆元。

1月人行還展開2,000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，利率為2.95％。期末餘額維持在5.35兆元不變。

(工商 )