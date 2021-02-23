電動車大廠特斯拉宣布砸下15億美元購入加密貨幣比特幣後，特斯拉執行長馬斯克先是表示比特幣太貴，美國財政部長葉倫(Jenet Yellen)也直指比特幣常被用於非法融資，且支付效率太低，比特幣價格從5.5萬美元上方一路狂殺，甚至摜破4.6萬美元關卡。對此，波士頓聯準銀行總裁Eric Rosengren提到，各國央行注意到民眾對虛擬貨幣的需求，將推出數位貨幣對抗，最後比特幣的需求將面臨壓力。

隨著疫情推動產業數位轉型，加上多家金融支付機構對比特幣、以太幣支援，各大科技巨頭為了把持資金流建立自身產品生態系，所帶來的龐大利益，比特幣為首的加密貨幣市場成為過去1年受到市場熱議的話題之一。

對此，中國人民銀行去年開始試行央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency， CBDC），就瞄準了由阿里巴巴的支付寶、騰訊的微信支付等所構成的數位支付，其年交易量達293兆元人民幣，人行看準資金流動對於消費市場的重大影響，這也成為螞蟻集團去年遭到北京當局臨時喊停IPO的可能原因之一。除了大陸，日本央行以及美國聯準會(Fed)等也開始執行，但很有可能與比特幣展開競爭關係。

據《紐約時報》報導，Eric Rosengren受訪表示，對於比特幣能蓬勃發展感到相當驚訝，預估會有更多央行推出CBDC，屆時民眾就沒有理由使用比特幣，除了地下經濟以外。

葉倫表示，數位貨幣可以產生更快、更安全、更便宜的支付模式，但是只有CBDC才有保障，她不認為比特幣正被廣泛用於交易和支付，比特幣交易所消耗的能源也相當驚人，「是種極為低效率的方式」。

葉倫直指，比特幣是高度投機資產，而數位貨幣在消費者保護還有反制洗錢方面還有很多研究工作要做。

(中時新聞網)