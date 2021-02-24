台鐵海端站23日發生職業安全意外，造成2死1傷之事故，台東地檢署傳訊陳、鍾2名被告及相關證人到案說明，訊後認為被告陳、鍾均涉犯刑法第276條過失致死等罪嫌重大，各諭知10萬交保候傳。

東檢表示，該署於23日上午接獲鐵路警察局花蓮分局通報台鐵局後，檢察長陳松吉立即指派曾揚嶺主任檢察官、羅佾德檢察官及有關人員成立專案小組處理本件事故相關事宜，並由羅佾德檢察官率同書記官、檢驗員前往相驗。

指揮鐵路警察局花蓮分局、台東縣警察局鑑識科進行相關採證。及會同台鐵局、國家運輸安全調查委員會、勞動部南區職業安全中心等人員前往現場勘驗及蒐集相關事證。同時亦請財團法人犯罪被害人保護協會台灣臺東分會人員，對家屬做適當關懷及協助。

東檢指出，該件事故經檢察官相驗及進行調查，並傳訊被告陳、鍾及相關證人到案說明。經檢察官訊問，認被告陳、鍾均涉犯刑法第276條過失致死等罪嫌重大，各諭知10萬交保候傳，其餘證人請回。將持續深入追查，以釐清事發之原因。

(中時 )