金管會為提高國人保險保障額度，宣布修正小額終老保險相關規範，將傳統型終身壽險保額上限自50萬元提高到70萬元，並將每人終身可投保張數自2張再放寬至3張，自7月1日起上路實施，以滿足國人保障需求、增加投保規畫彈性。

小額終老保單為金管會因應邁入高齡化社會，為提高國人保障的「政策性保單」，由於明訂預定利率為2％，附加費用率不得超過總保費的10％，可與現行利率約1～1.5％的商業保單便宜1～3成，自2017年2月初開賣。

小額終老保單最初包括終身壽險保額最高30萬元及附加傷害保險保額最高2萬元，每人終身限定僅能購買1張，2019年7月放寬為每人終身可買2張、並調升累計保額上限，為終身壽險保額最高50萬元、附加傷害保險保額最高10萬元。

據金管會統計，截至2020年底已有14家壽險業者開辦，有效契約件數55.45萬件、年增12.47％。其中，新契約保費收入15.23億元、年增8.94％，但新契約件數僅約7.75萬件、較前年8.4萬件衰退7.84％，新增件數為推出以來新低。

金管會表示，鑒於台灣人口結構老化速度快，青壯年人口對社會經濟支持負擔日益加重，面對未來人口老化及少子化趨勢，極需普及老人基本保險保障。對於已超過一般壽險承保年齡的高齡族群，可透過投保小額終老保單建構基本保險保障，強化商業保險防護網。

保險局副局長張玉煇說明，此次將每人小額終老保險的可投保張數放寬至3張，並將傳統型終身壽險最高保額提升至70萬元，傷害險最高保額則維持10萬元不變，主要即是考量高齡者較不容易買到終身壽險，因此對此做出強化保障，將自7月1日起實施。

(時報資訊)