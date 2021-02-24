金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年新契約保費4935.72億元、年減5％，主因全球降息及匯率波動影響，使澳元及人民幣保單銷售熱度大減、分別年減達66％及84％，僅美元保單受惠3大因素帶動，銷售一枝獨秀、仍年增14％。

金管會統計，去年投資型外幣保單新契約保費1543.88億元、年減7％，衰退幅度較前11月10％收斂，傳統型外幣保單新契約保費3391.84億美元、年減4％，衰退幅度較前11月0.19％擴大。

美元保單去年新契約保費169.08億美元、年增達14％，幅度較前11月的16％略減。其中，投資型保單50.6億美元、年增達34％，成長幅度較前11月的31％擴大。但傳統型保單118.48億美元、年增7％，成長幅度較前11月的11％收斂。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單去年新契約保費4.76億澳元、年減達66％，衰退幅度較前11月64％擴大。其中，投資型保單2.3億澳元、年減達51％，傳統型保單2.46億澳元、年減達74％，衰退幅度均較前11月的49％、72％進一步擴大。

人民幣保單去年新契約保費9.05億人民幣、年減達84％，幅度持平前11月狀況。其中，投資型保單6.9億人民幣、年減達87％，幅度持平前11月狀況。傳統型保單2.15億人民幣、年減達40％，衰退幅度較前11月的35％進一步擴大。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、國泰、中國人壽。

保險局副局長張玉煇分析，中美貿易戰使人民幣匯率不如以往強勢，使民眾對人民幣商品期待降低。而相較已開發市場，澳幣過去擁有利率較高優勢，但去年澳洲受疫情影響降息，使澳幣保單吸引力降低，為人民幣及澳幣保單去年買氣雙雙急速降溫的主因。

至於美元保單去年仍逆勢熱賣，張玉輝則認為有3大因素。一是5月起美國經濟自疫情動盪中逐步好轉，二是新台幣兌美元匯率轉強，刺激消費者逢低投資意願，且對於疫情後市場有較高期待，使得去年美元保單銷售仍逆勢成長。

(時報資訊)