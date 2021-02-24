高盛證券指出，ABF供應短缺導致單位售價上漲的徵兆正在出現，南電（8046）憑藉多元客戶組成，以及過往在產業上升循環時證明過的強大執行力，是所有供應商中最具優勢地位者，大幅上調財務預期，將推測合理股價升至前無古人的420元，並納入「亞太區優先買進清單」。

南電股價儘管已上漲一段，但高盛認為，市場還沒將兩大因素考量在內：一、自本季起，南電ABF產品定價開始走漲；二、受惠雲端、5G、人工智慧（AI）與先進封裝驅動對ABF更大產能需求，至少未來三至四年供需狀況已出現結構性轉變。因此，除了報價開始上漲外，像是伺服器Whitley平台採用更多高階晶片、南電持續擴張獲利率等利多，都是推升股價的催化劑（catalysts）。

基於ABF報價上漲趨勢萌芽，高盛將ABF於2021、2022年漲價幅度由原先的6與5％，調升至15與10％，這將帶動南電營收大幅成長，有了龐大的營運規模，進一步將讓南電的毛利率、營業利益率跟著成長。

外資估算，南電2021～2023年的每股純益年複合成長率高達五成以上，2020年每股純益已較前年度增加十倍、來到5.57元後，2021年旋即升級獲利一股本企業，每股純益為11.66元，再度交出翻倍年增率；2022、2023年也完全不見熄火跡象，每股純益將大增為18.76與26.59元。

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