解放軍戰機頻頻擾台

區域專家警告美國國會委員會，隨著解放軍現代化，軍力與日俱增，使台灣日漸孤立，加上華府未能建立強大的聯盟，以反制北京的區域侵略，很可能導致中方在5年內對台動手。

據美國政論雜誌「點名」雙週刊（Roll Call）網23日報導，專精中方軍事政策的美國史丹佛大學「弗里曼斯波利（Freeman Spogli）國際問題研究院」研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）說，如今美國在兩岸的威懾力可說是自韓戰以來最弱的時刻。

隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC）18日舉行聽證會，以檢視美方旨在阻止北京未來攻擊台灣的威懾政策。而梅慧琳在線上聽證會中，發表了相關看法。「中國軍事現代化令人印象深刻，美國未能建立反制中國侵略的強大聯盟，加上習近平個人的野心，都為北京製造了一個動武好處愈來愈多，多到超越了代價的局面。」

先前廣泛認為，兩岸最可能爆發軍事衝突，是由於台灣正式宣布獨立，但梅慧琳認為，時代變了，如今最大的威脅，在於北京會不顧華府或台北的政策或行動，就對台進行武統。梅慧琳指出，解放軍領導階層告訴她，縱使一些西方分析家預測，解放軍比較可能至少需要5年，才具備攻台奪島的戰力，但他們認為，中國大陸國家主席習近平會認定，他們1、2年內就能達到這目標。

不過，習不會輕易被美國高層官員訪台，或是美方增加對台軍售等「小事」激怒，而很可能會等適當的時機攻台。梅慧琳推測，北京只會在準備就緒時才行動。也因此，除非它準備好武統台灣，否則只要非關獨立，它都會小心因應美國和台灣的其他行動，設法不要讓雙方的緊張升級為戰爭。

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(中時新聞網)