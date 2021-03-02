2日隔夜美股全面收紅，科技族群上周慘遭市場拋售後反彈，那指大漲約400點漲幅超過3%，各類股幾乎齊頭式走高。市場利多消息不斷，包括全球公債殖利率未再揚升，美國批准全球又多一種新冠疫苗可供使用，以及美國眾議院已過關的1.9兆美元新冠紓困案，將在參議院表決。道瓊工業指數漲603.14點或1.95%，為31535.51點。那斯達克指數漲396.48點或3.01%，為13588.83點。標普500指數漲90.67點或2.38%，為3901.82點。

首先是美國公債殖利率方面，驟揚激情已趨和緩。10年期公債殖利率2月25日曾觸及1.61%高點後，1日一度跌破1.4%，盤中最低為1.383%。

近來，美國公債殖利率一片上揚，影響到企業行號與消費者借貸成本。高盛證券表示，市場之所以預計未來經濟得以繼續成長，公債殖利率在低檔，就是其中一個關鍵原因。但前些日子公債殖利率突然上升，投資人也棄股轉債使得股市大跌，不過景氣循環與價值型股票倒是可以值得留意。

此外，全球新冠疫苗又多一位生力軍。嬌生(Johnson & Johnson)單劑量新冠疫苗，獲美國政府2月27日批准，得有緊急使用授權（EUA）。同時，這也是第三支獲准，可在美國使用新冠疫苗。另方面，嬌生已開始提供自己的新冠疫苗，預計在2021年上半年，可釋出超過1億劑單劑量疫苗。其中，3月底將可提供超過2000萬劑左右。

美國疾病預防管制中心(CDC)表示，已滿18歲民眾可以接種嬌生這種單劑量新冠病毒疫苗，故美國政府首批已開始發送約400萬劑嬌生疫苗。

與輝瑞(Pfizer)與莫德那(Moderna)新冠疫苗相比，嬌生疫苗僅需單次注射，有利於簡化接種流程。據統計，目前已有7280萬人注射了輝瑞與莫德那新冠疫苗。而這些接種民眾需要注射兩劑，時間需間隔約三到四星期不等。

最重要的是，嬌生疫苗存儲與運輸較不需要大費周章，似乎也對南非的新變種病毒株有較良好預防功效。

美國財政刺激措施方面，美國眾議院2月26日通過1.9兆美元抗疫紓困方案，包括向大多數美國人，直接發放1400美元刺激消費支票，美周400美元失業保險金援助，向各州，地方與政府單位提供3500億美元金援項目，以及為學校重新開放準備的1700億美元等。

該法案現已提交給美國參議院，許多議員也希望，在未來兩周內能聽到法案通過好消息。據悉，參議院也將在下周進行討論與表決。經參議院修改後的版本，將重新送回眾議院進行投票，通過後再交由總統拜登簽署

個股方面，因莫德納股價暴漲，AZ藥廠（AstraZeneca）也趁機落袋為安，賣出逾10億美元股權。

美國AMC電影院，同時也是全球最大連鎖戲院，預計將於5日重新開放紐約市所有13家電影院。

(時報資訊)