隨著美債殖利率再度回升，小米遭到羅素等指數編製公司剔除成份股，加上陸股跌勢強勁，港股周一(8日)開盤45分鐘隨即翻黑，午盤後跌勢持續擴大，盤中震幅一度突破3%，終場收跌557.46 點或1.92%、報在28,540.83點，29,000點關卡再度失守。

香港科技股全面重挫，恆生科技指數收盤暴跌6.4%，幾乎吐回今年所有漲幅。京東健康大跌10.95%，小米與美團大跌8%，中芯國際下跌5.21%，阿里巴巴重挫2.82%。新能源股同樣走跌，主要是玻璃供應大廠宣稱將擴產，導致該產業產品報價恐怕降低，不利於毛利率成長空間。新能源汽車表現同樣慘烈，比亞迪暴跌10%，恆大汽車跌6.13%，香港銀行股則是全面走揚。

港股通今日南向資金淨流出84.04億港元。

安信證券表示，從短期來看，美債殖利率上升速度有所趨緩，短期美股波動預計也會不如先前劇烈，但是否產生反彈行情仍待觀察，預計要有一波強力反彈需要等到新一波財報公布才有機會帶動。

至於港股「三桶油」，由於沙烏地阿拉伯的重要原油設施遭無人機襲擊，受此消息提振，國際油價大漲逾2%，布蘭特期油漲破每桶70美元大關，為全球爆發新冠肺炎疫情以來首見，中石油、中海油以及中石化全面收漲。

(中時新聞網)