半導體晶片供應持續緊張，引發全球車廠關廠潮，台積電作為晶片製造翹楚，美國和德國等國家紛紛求援台灣、以緩解車廠產能問題。據美媒報導，美國晶片短缺的問題愈發嚴重，促使台灣在與美國的貿易談判中，提升了一定的話語權。

隨著新冠疫情的爆發，遠端的趨勢帶動了筆記型電腦和相關設備的晶片需求；中美貿易戰更是加劇了晶片的短缺，在汽車供應鏈受到衝擊，晶片產能不足的情況下，全球車廠紛紛停產或減產，給在疫情下本就產能緊張的晶圓代工，更是雪上加霜的。

據《美國之音》報導稱，由於晶片產能不足，嚴重影響汽車、電子產品等的製造，拜登在2月24日簽署一項行政命令，要求美國開始處理晶片短缺的問題。

佛光大學公共事務系的劉義鈞教授認為，台灣終於可以提供更具體的東西，並以某種方式幫助美國，「而且由於台灣半導體的關係，貿易談判將會以更相對平等的關係來進行」。

寬量國際（Quantum International）高級顧問布雷貝克（John Brebeck）表示，「美國對半導體晶片的需求，有助於台灣在台美貿易談判中提升話語權」。

美國是台灣的第二大貿易夥伴，而台灣從1994年開始，即不斷嘗試想與美國簽署貿易協定。台灣在1月開放萊克多巴胺美豬的進口，有美國官員表示，「兩方的貿易協定前進了一大步」。

(中時新聞網)