全球半導體短缺，車用晶片供不應求，各大車廠陷入困境，然因應晶片需求的增加，世界晶圓代工老3「格芯（Global Foundries）」預計2021年將投資14億美元，提高美國、新加坡及韓國3座晶圓廠的產量。

據《路透社》報導，格芯執行長柯斐德（Thomas Caulfield）稱，由於疫情的關係，讓原本預估需要10年才能普及的技術，在去年就已經達到了。而在疫情前曾預測，晶片產業預計未來5年成長5%，但卻在去年成長幅度就達到了10%。

柯斐德說，晶片產能的不足，對福斯（Volkswagen）、福特（Ford）及通用汽車（General Motors）等車廠產生衝擊，這幾個月來這些車廠更是頻頻向其求救。

柯斐德表示，這筆14億美元的資金將均分在德國、紐約和新加坡3大晶圓廠，以生產12奈米到90奈米的製程，預期2021年產能成長20%，2022年再增2成。而其中有三分之一的投資，來自於客戶預訂產能的款項，提高格芯在製程上的產能。

柯斐德透露，格芯有打算在紐約廠區附近一塊66英畝的土地上，興建一座12吋晶圓廠，可需投入資金不菲，只待美國國會的晶片法案通過後補助撥款，「只是時間問題」。

以營收來計算，格芯目前為世界第3大晶圓代工廠，僅次台積電及三星。格芯曾預計，使2021年較去年成長9%至10%，也可能將首次公開發行股票時間，自明年底或2023年初提前至今年底或明年初。

(中時新聞網)