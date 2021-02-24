行政院發言人羅秉成上午接受周玉蔻嗆新聞廣播訪問，被問到蘇揆掌控國營事業，是要選總統嗎？羅秉成答覆，他相信蘇揆不會選。羅秉成並說，蘇揆是「護國院長」，帶領台灣度過最嚴峻的疫情，主持人反問，不是陳時中帶領的嗎？羅也回「指揮官會憑空而生」？

羅秉成上午接受廣播訪問，對於主持人緊咬國營事業人事問題，並稱黨內質疑蘇揆掌握國營事業就是要選總統，或為女兒蘇巧慧參選備戰。羅秉成表示，這些都是「揣測」，蘇揆用人惟才，且適才適所，有些職位如何用人，蘇揆有自己的標準，像是操守、能力，以及團隊的同一性，如果有人屆齡退休，換人也很正常。

羅秉成並說，把國營事業的人事跟要不要選總統連結，這種連結毫無根據，蘇揆是「護國院長」，在他來看，蘇帶著台灣度過這一年、最嚴峻的疫情，這在蘇揆政治生命上，是非常重要的歷史時刻，主持人反問，「不是陳時中帶領我們的嗎」？羅也秒回，「指揮官會憑空而生嗎，指揮官是院長指定的啊」。 他講的是一個團隊在做，不是一個指揮官在做，「就一個指揮官就能做所有的事情嗎」？應該不是吧。

主持人追問，如果蘇揆選總統，要怎懲罰他說謊？羅秉成表示，他不回答假設性的問題，他也相信蘇不選總統，且而問蘇選總統問題也不禮貌，蘇揆已講了，他還要追問嗎？也沒有這個場合跟機會問。

(中時 )