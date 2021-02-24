歐系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告指出，看好其產品出貨持續樂觀，且因晶圓調漲，也正針對產品定價方案方案調整中，加上高附加價值高的產品滲透率將持續提升，故維持義隆優於大盤評等、目標價200元。

歐系外資表示，義隆去年第四季營運表現優於預期，單季每股獲利3.91元，高出預期4~5%，主要是因為毛利率有所改善所致，單季毛利率47%，季增加1.5個百分點，也是有更佳的產品組合，董事會也通過派9元，派息率為81%。

歐系外資表示，儘管1月銷售轉弱，2月也有工作天數減少影響，但預計義隆在3月開始銷售會大幅回升，義隆也為滿足客戶需求，致力增加晶圓代工活作夥伴，也看好義隆毛利率會持續成長，在所有產品中，義隆第一季尤其看好指紋辨識產品，預計季增加上看25-30%，原因是主要競爭對手進行產能轉移，並退出美國主要品牌(該品牌不是義隆的客戶)。

歐系外資表示，義隆目前正針對產品定價方案方案調整中，預計這將推動其利潤結構，隨著新產品/解決方案的增加，義隆第二季度起將看到更顯著的效果。

晶圓產能緊張，歐系外資表示，義隆表示下半年將會再有2家晶圓廠加入，晶圓產能預計在增加20%，義隆在去年第四季度添加了台積電(2330)為夥伴後，支持了約20%的NB品牌/ODM客戶，今年NB將持續成長，尤其是Chromebook持續表現出色，預估第一季度將出貨1300萬台，在2021年將超過6000萬，年增長近一倍，還有其他附加價值高的產品滲透率將持續提升，如帶筆產品、指紋觸控等，值得注意的是，義隆新的業務計劃，尤其是LTDI將從今年第四季度開始貢獻，而miniLED、智慧卡和智慧手機也將扮演中長期成長動能，維持義隆優於大盤評等、目標價200元。

(時報資訊)