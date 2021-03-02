微控制處理器(MCU)設計應廣(6716)受惠市場需求暢旺，去年每股盈餘為5.41元，展望今年，在需求持續暢旺，以及產品線擴充效益下，應廣今年營運仍具成長空間；另外，應廣董事會通過發放每股股利5元。

應廣109年稅後盈餘為1.17億元，較108年大幅成長約65%，每股盈餘為5.41元。

應廣近期短線股價漲幅過熱，證交所要求其公布1月財報，應廣1月營收8200萬元，稅前淨利2300萬元，稅後純益2000萬元，每股盈餘0.88元。

消費性電子市場持續復甦，在產業需求持續暢旺，以及產品線擴充效益下，應廣110年業績具相當成長空間。

展望未來，董事長唐燦弼表示，長期而言，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，而MCU領域的競爭相當激烈，著眼公司的永續發展，公司會積極開發新產品、新市場，同時尋找策略性合作標的，做好提升競爭力的準備。

應廣董事會也通過股利政策，決議發放109年股利為每股5元，其中現金股利4元，股票股利1元，配發率達90%以上，而以2月26日收盤價來看，現金殖利率約3.4%。

(時報資訊)