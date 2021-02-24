配合高雄鐵路地下化高架橋拆除作業，位處交通樞紐的高雄車站也將於228連續假期進行變身，為了歡送陪伴高雄人17年的中博高架橋，高捷公司推出「高捷90天方案」超牛三重送抽獎系列活動，獎品總值逾40萬元，總計470位幸運兒可以獲獎，也讓民眾在中博高架橋施工不便期多了令人期待的小確幸。

位於高雄車站旁的中博高架橋銜接中山路及博愛路，可謂高雄南北向最重要的交通動脈，高市府預定於110年2月27日凌晨零點封閉拆除，工程歷時9天，選擇228連續假期施作，降低對民眾的交通衝擊，並於3月8日上午6時開通站西路，呼籲施工期間民眾以搭乘捷運替代開車以減少路面衝擊，拆除期間行人仍可步行進出捷運高雄車站。

高捷公司為讓旅客迎春納福，推出超牛三重送抽獎系列活動，只要於指定活動期間持電子票證搭捷運行經R11高雄車站、設定「高捷90天方案」及搭乘，或於高雄捷運x高雄輕軌粉絲團完成「90天方案」及「捷運輕軌轉乘」指定任務，免登錄、即享抽獎資格，詳情請留意高捷公司官網https://reurl.cc/DvAGz5 及粉絲團，大獎正在等著您！

超牛三重送抽獎活動一《告別中博橋》贈送「高捷90天方案」，獎項有免費設定「高捷90天方案」90名及Switch主機1名，凡於2/27~3/8期間，持電子票證搭捷運行經R11高雄車站，包含在R11進出或經過，即可憑卡號參加抽獎。活動二、《歡慶開學季設定90天方案》，贈送iPhone 12(1台)、Switch主機(2台)、Switch健身環大冒險、王品集團餐券等，於2/27~4/30期間，設定「高捷90天方案」及搭乘，即可憑卡號參加抽獎。

活動三、《高捷粉絲團讚聲》、《雙鐵轉運》贈送餐券、咖啡券活動，即日起至4/30，在高雄捷運x高雄輕軌粉絲團完成「90天方案」及「捷運輕軌轉乘」指定任務，即可參加抽獎，活動獎品有Switch主機、林皇宮、漢來海港餐券、美式咖啡券等多項好禮。

高捷公司呼籲，中博橋拆除期間如需由捷運高雄車站進出的旅客，請多留意相關改道資訊、提早出門並把握中獎機會。另外還可搭配高市府交通局「公共運具天天搭 現金回饋週週拿」活動，每月最高可賺回200元，登錄一卡通卡號再享「雙週抽精品拿鐵」、「月月抽高級手機」等大獎，上班、上學、出遊皆適用，搭愈多獲獎機會愈大。

(工商 )