香港財政司長陳茂波24日11時在立法會宣讀新一份「財政預算案」。陳茂波指出，2021年的財政預算案重點在穩經濟、紓民困，透過逾1,200億港元的逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊所帶來的痛感與壓力，發揮資源運用的槓桿效應，盡力讓市民、受僱人員和企業也受惠。

香港信報報導，陳茂波指出，香港在過去兩年幾經波折，國際政治張力損害出口和市場氣氛，暴力衝擊危害社會穩定和安全，疫情讓整個社會及經濟承受多一層的壓力。2020年香港經濟負增長6.1％，最新失業率升至7％。港府共投入接近3,000億港元提供支援，希望能發揮穩經濟、紓民困的作用。然而，這也令財政赤字升至歷來最高。

陳茂波又指，疫情仍揮之不去，經濟還未走出衰退。當務之急是遏止疫情，全速推進疫苗接種計畫，讓市民生活和工商百業早日重回正軌，並盡快安全地恢復與大陸及國際間的相互往返。

(工商 )