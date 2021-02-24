據IC Insights最新發布的報告顯示，2020年大陸IC積體電路市場規模增至1434億美元，較2019年的1313億美元增長9%，大陸從2005年開始成為世界上最大的IC市場，且每年規模一直在增長。

IC Insights估計，大陸1434億美元的IC積體電路市場中有60%(約860億美元)被整合於電子設備後再出口，只有40%(約574億美元)整合並使用於大陸本土的電子設備。若按產品類型區分，大陸市場占比最大的是邏輯零組件的銷售，該產品2020年占大陸積體電路市場的26%(約375億美元)。

IC Insights預測，到2025年，邏輯零組件市場仍將是大陸最大的IC產品領域，預測以10.5%的年複合增長率。MCU微處理器成為大陸第二大IC產品領域，在新冠肺炎大流行期間，大陸至全球的智慧手機強勁銷售以及各種演算系統的銷量均有所增長，導致MCU成為大陸第二大IC產品領域。大陸的MPU銷售額(包括特殊專用處理器)在2020年增長12%、達到327億美元。DRAM以19%的市占率成為大陸第三大IC產品領域。

2020年DRAM和NAND快閃記憶體市場合計占大陸IC總市場的30%，在大陸及亞太其他地區，IC市場市占率不斷增長的長期趨勢是不可否認的，預計大陸和亞太地區在全球IC市場的合併市占率將從2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，在此期間的年複合增長率為9.4%，值得注意的是，其中，屬於大陸本土業者自產部分並不多，2020年在大陸銷售的1434億美元IC中，其中，總部位於大陸的公司總產值僅為83億美元，僅占去年IC市場總量的5.9%，反而是外企在中國大陸擁有晶圓廠所生產，仍占總產量的大部分，例如台積電(2303)、SK海力士、三星、聯電(2303)等。

(時報資訊)