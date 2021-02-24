隨著中鋼第一季鋼價逐月調升，中鋼(2002)公布1月獲利即賺贏去年一整年；第二季鋼價續漲，中鋼單月獲利可望持續穩健增長，且中下游包括中鴻(2014)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等產品報價也可望跟漲，第一季以及上半年營運均可樂觀期待。

今年全球鋼市延續去年下半年以來的復甦行情，鋼市景氣暢旺，中鋼受惠出貨、價格俱揚，今年1月自結合併營收308.18億元，月增0.69%、年增27.86%，合併稅前淨利36.1億元，單月獲利即優於去年全年，並為8年來單月新高。

中鋼持續看好第二季產業景氣，中鋼表示，目前下游積極追料，部分產品到6月訂單都接滿，下游也保持產能利用率在高檔，中鋼上半年整體出貨量也將維持高檔。鋼價方面，目前鋼鐵原物料價格走揚，煉鋼成本居高不下，加上需求復甦，預計上半年鋼價可望持續走升。法人預期，中鋼第一季盤價逐月調升，獲利也可望逐月增長；若第二季鋼價持續上漲，中鋼第二季獲利也可望比第一季更好，上半年將比去年同期大幅成長。

中鋼第二季鋼品盤價有望續開高盤，中鴻也可望跟進，下游鍍鋅大廠燁輝、通路商新光鋼等產品報價與中鋼盤價連動性高，也可望跟進漲價，中鴻、燁輝第一季內外銷需求均暢旺，業績也可望交出好的成績。

法人預期，中鴻受惠鋼價走揚，去年第四季、今年前兩季的毛利率可望突破9%，較去年第三季的3.85%明顯攀高，獲利亦將明顯成長。

燁輝1月合併營收62.26億元，持續向上推升，年增66.41%；第一季本業獲利續增加上業外挹注，本季獲利也將有很好的表現。

新光鋼先前整體低價鋼品庫存約有6~7個月，隨報價上漲，營運可受惠，法人預估毛利率將重返雙位數，本季獲利也將優於去年第四季。

(時報資訊)