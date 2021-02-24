越南收到首批COVID-19疫苗，共計11萬7600劑的AZ疫苗今天早上運抵胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）。

越南疫苗股份公司（VNVC）向越南快訊（VnExpress）表示，去年11月和阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約訂購疫苗，今天運抵的是其中一部分。

越南1月下旬爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情，迄今肆虐13個省市，越南衛生部上週緊急批准要在2月底引進20萬4000劑的AZ疫苗，今天已部分運抵。

目前尚不清楚哪些人群會率先接種今天運抵的這批AZ疫苗，但越南衛生部先前列出的優先接種對象，包括前線的醫療人員、外交官、公安和軍人以及教師、航空旅遊業者等。

俗稱AZ的疫苗，是由AstraZeneca與英國牛津大學（Oxford University）合作開發。

這批疫苗引進越南不需關稅，並會優先清關，以便儘快運到VNVC的倉庫，VNVC已經在胡志明市、峴港（Da Nang）與河內準備好3座冷藏系統，以便同時存放300萬劑疫苗。

越南已向AstraZeneca訂購3000萬劑疫苗；另外，疫苗全球取得機制（COVAX）平台預計在今年上半年分配給越南490萬劑AZ疫苗，今年下半年再提供3300萬劑給越南。

越南也加緊與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、莫德納（Moderna）洽購疫苗，並與俄羅斯與其他國家的疫苗生產商接洽，確保2021年能夠擁有1.5億劑的疫苗。

此外，越南也有4支國產疫苗在研發中。（編輯：黃自強）1100224

(中央社)