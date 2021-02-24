勞動部24日公布最新的無薪假統計，全台目前有394家事業單位、4,158人正在實施無薪假，與前一次相比，增加50家、455人。勞動部官員表示，主要是因為邊境持續封鎖，讓航空業、零售業、以及觀光業等仍相當辛苦，其中又以運輸及倉儲業、批發及零售業實施無薪假人數增加較多。

在24日公布的勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計394家，實施人數4,158人，與前一次、2月8日公布實施家數計344家，實施人數3,703人相比，本次人數與家數都增加。勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。

運輸及倉儲業目前總計有38家、1,022人正在實施無薪假，與前次相比增加10家、101人；而批發及零售業這次也增加了12家、165人，來到107家、696人正在實施無薪假。官員表示，新增通報實施無薪假包括國籍航空與外籍航空，因為國內持續邊境封鎖，讓航空業對於地勤、空服員實施無薪假，由於來台觀光客人數大減，讓不少以外籍觀光客為主要客群的零售店家、精品店家缺少客源，所以來申請無薪假。

(工商 )