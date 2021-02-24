儘管歐盟高層周二要求6個國家放寬邊境限制，但歐盟政府領導人仍將在周四召開的會議達成協議，以維持對歐盟境內非必要旅行的限制。

為阻止新冠狀病毒變種病毒株擴散，歐盟成員國所採取的單方面行動已經破壞這個由27國組成之單一市場的貨物流通，並可能導致部分法德邊境關閉。

根據路透社取得的草案文件，歐盟領導人周四、周五將舉行視訊會議，屆時各國將同意歐盟境內的非必要旅行仍必須受到限制，因為新冠狀病毒的傳染風險仍然很高，且該病毒的新變異亦構成更多的挑戰。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在會前寫給歐盟各政府領導人的信中表示：「可能仍須採取非必要旅行的限制措施，以遏止該病毒的擴散。」

歐洲執委會正試圖為歐盟國家之間的邊界管制問題找出一個協調一致的做法。該委員會周二表示，已經給比利時、丹麥、芬蘭、德國、匈牙利與瑞典等國家10天時間證明其單方面限制措施的合理性。一名歐盟執委會發言人表示，歐盟恐將面臨分裂，以及自由移動與供應鏈的中斷，我們在過去幾周已再次目睹這些事的發生。

(時報資訊)