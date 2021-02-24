學測今天放榜，今年數學偏難，台南一中向來以數理科見長，全校數學滿級分51人、自然97人、英文86人、國文62人，共有11人拿下4科滿級分；台南女中則被數學影響，今年僅有1人4科滿級分，數學滿級分也僅5人。

南一中校長廖財固說，南一中19個班級有16個班級以數理性向為主，今年度學測成績，數理學科去年因題型鑑別度低，多達333人滿級分，今年因為題目偏難，但還是有51人數學滿級分，此外，人文社會學科也有優異表現，國文科、英文科、數學科、自然科、社會科分別有62人、86人、51人、97人、28人達15級分。

廖財固提到，今年度是採取選考制度第3年，從學生資料可發現愈來愈多學生依照個人興趣與志願選考，不再有過往5科全考迷思，南一中也鼓勵學生適性發展，追求自己的目標，他認為，今年個人申請入學，頂大科系的門檻勢必明顯下降，學生可放膽申請，即便較去年差了好幾級分也無所謂。

(中時 )