迎接清新浪漫的春天來臨，台灣菸酒公司宣布推出台灣啤酒新產品「台啤特釀日慕IGA」（義式紅葡萄艾爾啤酒），即日起在全台統一超商門市上市，限定售完為止。另外，台酒還有「台啤微醺系列．我莓控－草莓啤酒」新品即日起在全家便利商店限定上市。

台菸酒指出，「台啤特釀日慕IGA」主要為小麥麥芽豐富酒體增加滑順口感，釀製過程中於精準時機投入具有清新草本香氣的啤酒花，搭配零下低溫冷泡啤酒花技法，並運用二重釀造工藝以澀味較低的紅葡萄果汁、草莓果汁融合麥汁共同發酵，賦予有如氣泡紅葡萄酒般華麗氣息，交織出傾心迷人的酒精度9％，散發成熟優雅的馥郁莓果香氣，感受細緻風味層次。

「台啤微醺系列．我莓控－草莓啤酒」則為新鮮凍藏、低溫均質草莓原萃果汁交融台灣啤酒的麥香，微醺的酒感及酸甜草莓創造出柔和的香氣及口感，以酸甜口味帶來冬末春初迎接新年開始的好心情。

展望2021年台菸酒新產品，除了1月琴酒新產品「極-Craft琴酒」、2月「台啤特釀日慕IGA」、「台啤微醺系列．我莓控－草莓啤酒」以外，台菸酒將持續推出新款調酒，包括琴通寧（GIN TONIC）、伏特加調酒等經典類型，下半年則會推出新款萊姆酒與老雪莉酒新產品。

台菸酒公司表示，2021年台菸酒營運重點在市占率，因菸品市場銷售額全面下滑，但只要維持市占率就能掌握一定盈餘；另在啤酒部分，市占率57％表現相當亮眼，國內競爭品牌市占率合計僅4成多，未來將固守基本盤，並透過行銷提升市占率，因此台啤不斷推出新產品如精釀啤酒，還有配合節慶的新包裝。

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(工商 )