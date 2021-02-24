決定一個人是否有福氣的因素有很多，其中就包括了一個人的面相，運勢命理網站「知命命理」分享，耳垂厚實、下巴有肉、鼻子高挺的人特別有福氣，尤其女人如果有這樣的長相，不但這輩子會非常幸運，還能帶旺老公的運勢，娶到這樣的老婆簡直是賺到。

▍1.耳垂厚大

耳朵垂珠厚的人，為人十分寬厚，所有的人生階段運勢都不錯，有福蔭、有人緣，這樣的人很有福氣，晚年夫妻恩愛，白頭偕老，子女賢孝。

▍2.下巴有肉

有些女性希望自己可以有尖下巴，甚至有人為此整形。但是在面相學中認為，下巴越豐滿的女人越有福氣。女人下巴圓潤有肉，有種隨和的富態，往往都很善解人意。且下巴豐滿的女人更有幫夫運，在婚後對丈夫的事業有一定的幫助，夫妻之間的感情生活也非常的幸福美滿，是有福氣的象徵。

▍3.鼻子高挺

面相學認為，鼻子高挺且飽滿的人，往往都能掌握權勢，他們非常的自信、幹練，一旦確定了目標就會全力以赴，非常受他人信賴。女人鼻子高挺是有福氣的人，通常擁有不錯的運氣，能力也很強，努力便能收穫成功。

▍4.人中清晰

人中位於鼻子和上唇之間，面相學認為，人中清晰的女人很有福氣，此外，人中也被認為是壽命的代名詞，古人認為人中清晰且又深又長的人，往往都能夠長壽，健康長壽便是福。

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(中時新聞網)