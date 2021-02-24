台達電2020獲利亮晶晶，在筆電、車用、IA需求走強下，台達電公布去年全年毛利率為30.86％，稅後獲利達254.85億元、年增10.24％，EPS高達9.81元，2020全年營收、獲利、毛利率、EPS都創下歷史新高。
台達電董事會並決議將配發5.5元現金股利，相當於盈餘配發率為56％、與前一年水準差不多，已經是連續第二年配發率低於6成，與往年都在7成或是更高、差異不小，台達電表示，配發率相對是因為今年各項投資多、資本支出大所致，董事會也決議股東會將於6月11日召開。
(工商 )
台達電2020獲利亮晶晶，在筆電、車用、IA需求走強下，台達電公布去年全年毛利率為30.86％，稅後獲利達254.85億元、年增10.24％，EPS高達9.81元，2020全年營收、獲利、毛利率、EPS都創下歷史新高。
台達電董事會並決議將配發5.5元現金股利，相當於盈餘配發率為56％、與前一年水準差不多，已經是連續第二年配發率低於6成，與往年都在7成或是更高、差異不小，台達電表示，配發率相對是因為今年各項投資多、資本支出大所致，董事會也決議股東會將於6月11日召開。
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