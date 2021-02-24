美國聯準會(Fed)主席鮑爾周二(23日)前往出席美國國會半年度聽證會，鮑爾提到，目前就業市場表現遠不及Fed的目標，美國經濟復甦不夠平順，前景充滿高度不確定性，Fed將延續寬鬆政策，一度安撫市場情緒，然而，美國10年期公債殖利率稍早觸及1.4%，來到2020年2月以來新高，讓美股3大指數期貨盤前由漲轉跌。美股周三(24日)開盤下跌37.6點、以31,499.75點開出，電動車大廠特斯拉股價則是上漲超過3%，收復700美元關卡。

截至台灣時間24日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌9.38點或0.030%、暫報31,527.97點；標普500指數下跌9.53點或0.25%、暫報3,871.84

點；那斯達克指數點下跌84.69點或0.63%、暫報13,380.51點；費城半導體指數下跌28.99點或0.94%、暫報3,054.89點。

4大科技巨頭開盤股價齊跌，特斯拉股價上漲21.26美元或3.04%、暫報720.10美元。台積電ADR股價下跌0.22美元或0.17%、暫報128.88美元；聯電ADR股價上漲0.081美元或0.83%、暫報9.89美元。

鮑爾表示，消費者物價指數在去年底開始回升，對於疫情影響較為嚴重的行業，物價仍處在特別溫和的情況，總體來看，通膨率仍維持在平均通膨率2%的長期目標之下。不過，美國10年期公債殖利率美東時間24日上午來到1.41%以上，風險性資產的資金流出的疑慮持續上升。

此外，美國財政部長葉倫在《紐約時報》舉行的虛擬會議上透露，考慮調高資本利得稅、甚至對未實現的資本利得課稅，作為增加財政收入的一種方法。但這引來大批經濟學家反彈，甚至在此之前，價值投資大師、橡樹資本（Oaktree Capital Management）創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)痛批，這將嚴重破壞投資人信心。

(中時新聞網)