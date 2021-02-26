中鋼公司於110年2月26日上午召開第17屆董事會第12次會議，通過主要議案如下：

一、109年度盈餘分配案

建議109年度分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.3元，提送110年股東常會承認。

二、110年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所

1.中鋼公司110年股東常會

時間：110年6月18日（星期五）上午9時。

地點：高雄市小港區中鋼路1號本公司大禮堂。

2.受理股東提案時間及處所

時間：110年4月13日至110年4月22日。

處所：中鋼公司中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號。

三、環境、社會及公司治理ESG)為全球重要趨勢，是企業永續發展重要指標。為精進本公司ESG永續發展工作，並承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動，於公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，總經理及執行副總經理擔任副負責人，生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書，並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，降減對氣候與環境之衝擊，達到永續發展目標。

四、行政部門副總經理解任案

行政部門副總經理張秋波另有任用(專任中鋼運通公司董事長)，自110年2月26日起生效。

(工商 )