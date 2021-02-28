大陸國家統計局28日發布，2月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.6，較上月下跌0.7個百分點，較市場預期的51為低。

中國2月非製造業PMI為51.4，較上月跌1個百分點，同樣也較市場預期的52為低。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數，已連續12個月保持在榮枯線上，反映中國經濟總體延續擴張態勢。

他續稱，受國際商品價格持續上升影響，本月主要原材料購進價格指數為66.7，連續4個月高於60，由於原材料購進價格上漲，本月出廠價格指數高於上月1.3個百分點至58.5，是近期較高水平。

從企業規模看，大型企業PMI為52.2％ ，比上月微升0.1個百分點；中、小型企業PMI分別為49.6％和48.3％ ，比上月回落1.8和1.1個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為51.9％ ，比上月回落1.6個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張步伐有所放慢。新訂單指數為51.5％ ，比上月回落0.8個百分點，高於臨界點，表明製造業市場需求增速放緩。

原材料庫存指數為47.7％ ，比上月下降1.3個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量繼續降低。從業人員指數為48.1％ ，比上月下降0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度較上月下降。

供應商配送時間指數為47.9％ ，比上月下降0.9個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

(工商 )