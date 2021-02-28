市長盧秀燕上任後，致力推動「酷運動」，打造台中成為「酷城市」，大力支持各項運動、賽事及人才培育.。（台中市政提供）

財團法人台灣女子棒球協會所舉辦的台灣女子棒球聯賽，去年在台中中區舉行預賽。（台中市政提供）

最能代表女子棒球運動的「台灣女子棒球聯賽-北、中、南區排名賽事」，228連假在台中市萬壽棒球場登場，由向日葵、Anytime Fitness、接棒未來、台北先鋒、台北御聖、國立體大、Sunday共7支球隊參與排名賽，兩日賽況十分激烈，最終由接棒未來、Sunday、台北御聖、國立體育大學等4支球隊脫穎而出，取得決賽門票，將於三月份進行冠軍賽，為隊伍爭取榮耀。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，致力推動「酷運動」，打造台中成為「酷城市」，大力支持各項運動、賽事及人才培育；此外也積極推動女子棒球運動，讓更多女子棒球運動員能有展現自我的機會。

李昱叡指出，此次社團法人台灣女子棒球協會所舉辦的台灣女子棒球聯賽，去年在台中中區舉行預賽，今年再度選在台中辦理交叉排名賽事，讓女選手們盡情展現棒球運動熱情，也盼藉此吸引更多女性接觸棒球運動。

運動局說，「台灣女子棒球聯賽」自去年度10月24日開打至今，賽季橫跨兩年度且都在週末假日舉行，7隊分別在各區及區域交叉進行預賽，這次中區排名賽結束後，四支取得決賽門票的球隊將在三月份爭奪年度冠軍；希望喜愛棒球的球迷能持續為她們加油。台灣女子棒球聯賽賽程可至社團法人台灣女子棒球協會網站（https：／／twbaa.org／）查詢。

(中時 )