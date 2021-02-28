市場預期聯準會（Fed）將提前升息，刺激美國十年期公債殖利率上周四急漲至1.513％，創去年2月來一年新高，和去年11月9日來最大單日升幅。即使上周五拉回至1.459％，但2月債息仍上升0.369個百分點，為2016年11月來最大單月升幅。

投資人認為今年美國經濟成長並帶動通膨上升，因此押注Fed將開始升息。一般認為升息不利債市。債息上升表示債價下跌。

Fed官員強調十年債息攀升至去年疫前水準，代表債市回復正常狀態，但部份投資人擔心債息持續走高，可能激發債市湧現更多賣壓。

商務部上周五公布1月家庭所得月增10％，和消費者支出月增2.4％，讓外界看好美國今年經濟成長。每當市場預期經濟和通膨快速上升會促使Fed升息，投資人就會因固定收益縮水而傾向賣出公債。

美國銀行報告指出，上周四的十年債息急升，顯示市場出現功能失調現象。功能失調令Fed去年3月急速降息來穩定市場。但Fed現在很難因失調而改變寬鬆政策。Fed官員目前指債市走勢反映一些「健康」因素。

安本標準證券投資經理人艾希（James Athey）認為目前債市出現錯誤定價，這情況正影響債市走勢。

儘管市場預期Fed升息不利債市，但十年債息上周四創一年新高後，卻吸引部份尋求較高殖利率的投資人買進美債，使十年債息在上周五拉回。

儘管美國公債市場整體出現賣壓，但近期長短債之間利差，從年初時的穩定擴大，轉為持續縮小。有人認為這跟市場預期Fed升息有關，但也有專家認為長短債利差只是之前差距大太而出現拉回修正而已。

美國上周五的五年債息與三十年債息差距，從上周四的1.504個百分點縮小至1.412個百分點，為近一個月來最差距最小。

(工商 )