日前金管會保險局公布，將有7項保單新規定自下（3）月1日起正式上路！首先，影響最大的要屬投資型保單如果要附加保證給付，只能提供「保證最低身故給付」且保證金額不得高於所繳保費；此外，「月配息」的類全委投資型保單如果要附加保證給付，3月1日之後的淨值如果低於8美元，就要停止配息，還有投資型年金如果要附加身故保證給付，前提必須是年金給付前就身故才給予保證，這些新規定都是為了避免壽險公司過度保證、高度競爭。

附保證部分需依不同性別、年齡收取費用

除了前述涉及範圍較大有關投資型保單附加保證給付規定外，其餘6項保單新規定整理如下：

其次，附加保證部分必須依照性別和年齡的不同，分別收取不同的保證費用，最多5歲一個級距，意即不可「一率到底」。

第3是投資型保單不得有立即投資的約定。

第4是類全委保單的帳戶管理費用，必須從實際資產配置日才能開始收取且必須是投資現金、約當現金（短期且具高度流動性之短期投資）之外的資產。

第5是投資型保單不得有不停效約定。

第6是萬能壽險不得有不停效約定。

第7是1年期以下健康險附加費用率如果超過36％，保險公司必須提供佣獎等變動費用合理性分析、同類商品費用差異比較等說明，主要是為避免保險公司收取過高的附加費用。

針對即將上路的7項保單新規定，金管會保險局提醒，投資型保單的投資風險明訂由保戶自行承擔，強調過多的保證給付將會改變保戶的想法和決定，壽險公司也可能因為承擔了過高的風險進而扭曲保險保障的本質，豈不得不償失？

(中時新聞網)