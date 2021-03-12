因為2020年台灣幾無風災，根據產險業者統計，農業保險2020年理賠除了富邦產因水稻減產及2021元月寒害影響，近一年理賠金額約1億3,400萬元外，其他農業保險理賠件數和金額皆不多。

2020年總共有21張農業保單問市，除了釋迦（臺東基層農會）、香蕉收入型（各地區農會）外，產險業者共推出19張農業保險，對於台灣來說，2020年算是「好年冬」，農業保險理賠件數並不多，理賠金額最高則是富邦產險，若加計今年元月寒害理賠，富邦產險近一年共理賠了1.34億元，在該公司承保的農業保單中，水稻險理賠金額最高，約有1億餘元，另外，梨保險、養殖水產險近一年分別有數百萬元理賠金額。

至於國泰產險的農業保險理賠情況，國泰產險表示，2020年計有53件番石榴農作物險（颱風風速及降雨量參數型）理賠申請案件；華南產險荔枝保險也有兩件理賠案，總理賠金額8,871元。旺旺友聯產險、臺產均表示，2020年沒有理賠紀錄。

旺旺友聯則指出，今年將接續推廣棗保險，另計劃發展「酪梨保險」，但需與農金局溝通，若一切順利預計在下半年推出。此外，產險業者和農會在今年前2月已推出6張保單，包括：明台產險的養蜂產業險及禽流感險，分別賣出6張保單及45張保單；富邦產有農業設施保單、新光產續推出鳳梨保單，富邦產險則計劃在2021年預計推出西瓜險及茶葉險等新保單。

依「家畜死亡保險實施及保險費補助辦法」，自110年1月1日起已將乳牛死亡保險及豬隻運輸死亡保險納入農業保險範疇，各地區基層農會今年也推出豬隻運輸險和乳牛險，依農金局資料顯示，截至2月底為止，豬隻運輸險已賣出475張保單，但乳牛險仍是零投保。

(工商 )